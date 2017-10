Homem com faca invade escola, ameaça professora e tenta agarrar alunos

Suspeito entrou na unidade de ensino alegando ser pai de alunos e tentou levar duas crianças

Um homem de 29 anos foi preso nesta quarta-feira (25) após invadir uma escola em Angatuba (SP) com uma faca, ameaçar uma professora e tentar agarrar dois alunos, de 6 e 7 anos. O suspeito entrou na unidade de ensino alegando ser pai de alunos e tentou levar duas crianças.

Segundo a Polícia Militar, às 6h da manhã, moradores do bairro Bom Retiro da Esperança denunciaram que um rapaz com uma atitude suspeita rondava a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) Professor Affonso Basile.

“A professora relatou que o homem entrou em sua sala sem autorização, focou em dois alunos, dizendo serem seus filhos, e tentou subtrair as crianças. Ele dizia que seus filhos tinham a idade de 12 anos, porém as crianças dessa sala tinham entre 6 anos. Ele se aproximou com palavras com tom de ameaça e de forma enérgica”, contou o soldado Luiz Miguel Batista Corrêa à “TV TEM”.

“Nesse momento, a gente contou muito com o profissionalismo e o equilíbrio da professora, que se manteve calma e tirou o rapaz da sala, dizendo que para ele retirar suas crianças da escola tinha que se apresentar na diretoria com os documentos necessários”, continuou o soldado.

Notícias ao Minuto

Assim que deixou a escola, o homem foi abordado por agentes da polícia, que o revistou e viu que portava uma faca. “Durante a revista pessoal, encontramos em sua cintura uma faca com lâmina de aproximadamente 20 centímetros. Fizemos uma pesquisa quanto às passagens criminais, mas não havia nenhum registro em seu nome. Durante a abordagem, ele veio a se exaltar e tentou fugir. A equipe conseguiu contê-lo, algemá-lo e colocá-lo na viatura”, concluiu.



O suspeito foi levado para a delegacia da cidade e liberado na sequência. O caso foi registrado como perturbação do sossego.

Procurada pela “TV TEM”, a escola informou que fará um planejamento para diminuir os acessos à escola. Porém, a instituição ressaltou que não houve falhar na segurança.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...