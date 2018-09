Homem com mandato de prisão por homicídio em Guaíra no Paraná é preso em Novo Progresso

Fonte:Central de Informações Cultura FM / Reportagem Paulo Monteiro Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais Civis, fizeram uma abordagem nesta terça-feira(18) na Rua Barão do Rio Branco, Jd. Planalto, que resultou na detenção de um homem,com mandato de prisão em aberto, expedido pela comarca de Guaíra no Paraná. (Foto:Divulgação Policia Civil)

