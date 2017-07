Homem com motosserra faz cinco feridos na Suíça

(Foto Suspeito)A polícia isolou partes da cidade velha de Schaffhausen depois de um homem ter ferido cinco pessoas com uma motosserra. A polícia descarta hipótese de terrorismo e fala em ajuste de contas por causa de um seguro.

Segundo avançam os jornais da Suíça, duas das vítimas estão em estado grave e foram submetidas a cirurgia.

O incidente aconteceu por volta das 10h30, hora local, numa cidade do norte do país, perto da fronteira com a Alemanha.

A polícia suíça descartou que o ataque com uma motosserra do qual resultaram cinco feridos, na localidade de Schaffhouse, no norte da Suíça, tenha sido um atentado terrorista, escreve a agência helvética ATS, citada pela Efe.

Ao que tudo indica, o suspeito estaria descontente com uma empresa de seguros e decidiu entrar nas instalações da mesma com uma motosserra. Os feridos são funcionários da empresa.

A polícia identificou o agressor, que está em fuga, e classificou-o como “perigoso”. As autoridades pediram para que as pessoas da região permaneçam em casa.

A porta-voz da polícia, Cindy Beer, afirmou à estação de televisão SRF que a polícia recebeu um alerta pelas 10h39 (9h39 em Lisboa) sobre o incidente, e escusou-se acrescentar mais informação para além de que “uma pessoa [homem] feriu várias outras” e que seu o paradeiro é ainda desconhecido.

No entretanto, foram reveladas imagens do suspeito e as autoridades pedem agora ajuda para localizar o homem.

