Homem com nome falso é preso por tráfico de droga em “Três Bueiras” município de Trairão

Homem foragido da justiça é preso por tráfico de droga em “Três Bueiras” município de Trairão

Um homem identificado por “Grande” foi preso pela Polícia Militar no sábado 24/11/2018 por volta das 19hs30min na comunidade “Três Bueiras”, município de Trairão.

Ao ser preso “Grande” deu nome de; Aírton Martins da Silva, mas ao chegar a delegacia de Trairão os policiais descobriram que “Grande” estava mentido[usava nome falso], seu nome verdadeiro é ELEDILSON MARTINS DA SILVA, contra ele tem um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO) por homicídio.

“Grande” foi preso acusado de tráfico de droga, ele estava com mais de 130 kg de maconha, balança de precisão e celulares, também foi preso um homem identificado por “Paraná” que seria apenas usuário de droga. A prisão da dupla foi feita pelos militares: Sgt. PM. Otaci; Sgt. PM. M. Costa e Cb. PM. Almir.

