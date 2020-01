Homem com suspeita de leptospirose morre enquanto aguardava por leito especializado, em Ananindeua

(Foto:Reprodução) – Homem com suspeita de leptospirose morre na UPA da Cidade Nova, em Ananindeua

O paciente deu entrada na UPA da Cidade Nova apresentando quadro de vômitos, diarreia, febre e dores musculares.

Um feirante de 43 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (20) com sintomas de leptospirose na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O paciente Elenilson Souza Freitas estava internado na unidade desde sábado (18) e aguardava a transferência para um leito especializado.

De acordo com familiares, a equipe médica da UPA disse que a unidade não tem estrutura para tratar uma doença da gravidade que é a leptospirose e que o paciente precisaria ser encaminhado para um leito no Hospital Universitário Barros Barreto. A família disse ainda que foi repassada a informação de que o nome do paciente foi incluído no banco de leitos e o procedimento seria aguardar.

Uma equipe da TV Liberal foi até a UPA da Cidade Nova pedir um posicionamento sobre o caso para algum responsável e não obteve retorno. Em dezembro de 2019, uma paciente vítima de AVC morreu após esperar sete dias por um leito especializado na UPA da Terra Firme.

A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores. A ocorrência da doença pode estar relacionada à precárias condições de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua disse que o paciente deu entrada na UPA no sábado (20), apresentando o quadro de vômitos, diarreia, febre e dores musculares. O paciente foi colocado em observação para fazer a medicação de urgência e exames laboratoriais. A secretaria disse que após a liberação dos exames, foi emitida uma autorização de internação hospitalar para cadastro nos sistemas de regulação estadual e municipal devido a necessidade de transferência para continuidade do atendimento em um hospital especializado.

Ainda, a secretaria informou que o paciente foi cadastrado no sistema estadual e nacional de regulação na manhã deste domingo (19), com hipótese diagnóstica de leptospirose. O paciente seguiu sendo acompanhado por um equipe médica de plantão enquanto aguardava pela disponibilidade de um leito, de acordo com a secretaria.

O Instituto Saúde Cidadania, que administra a UPA Cidade Nova, disse que o quadro do paciente apresentou piora na madrugada desta segunda-feira (20), com insuficiência respiratória aguda. O paciente foi entubado e teve parada cardio-respiratória e apesar dos procedimentos de reanimação, Elenilson não resistiu e morreu.

A direção do Hospital Barros Barreto disse que não recebeu solicitação de encaminhamento para o paciente citado na reportagem. O hospital disse ainda que os pacientes vindo do sistema único de saúde são referenciados pelas centrais de leitos, administradas pela secretarias de saúde municipal e estadual.

