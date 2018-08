Homem comete suicídio no garimpo São Domingos após descobrir doença

José Edivânio de Souza descobriu que estava com câncer, segundo moradores.

Um homem, identificado como José Edivânio de Souza, conhecido pelo apelido de Piauí, cometeu suicídio na manhã deste sábado (04/08/2018), por volta das 8h, no garimpo São Domingos, região de Itaituba.

Segundo informações apuradas com um morador da localidade, o homem se matou utilizando uma faca, com uma perfuração na altura do pescoço. Ele teria cometido o suicídio após descobrir que estava com câncer, a confirmação da doença teria acontecido na cidade de Santarém três dias atrás.

“Hoje de manhã ele tava tirando leite, quando perceberam ele estava escumando e querendo vomitar.” disse o morador

Às pessoas que lhe ajudaram, o homem teria dito que havia tomado ‘aço’ (mercúrio usado na garimpagem), completou dizendo ‘quero morrer’. Logo em seguida o mesmo foi até a cozinha da fazenda e perfurou o pescoço com a faca.

Piauí seria natural do estado do Maranhão, e há mais de 20 anos morava nesta região. Atualmente trabalhava em uma fazenda do garimpo, juntamente com outros trabalhadores. Ainda segundo informações apuradas, ele tem mulher e filho no distrito de Moraes Almeida.

O corpo do homem está sendo levado ao distrito de Moraes Almeida.

Fonte: Portal Giro com informações e fotos do grupo Plantão 24horas News

