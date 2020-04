Homem convida amigo para sua casa e encontro acaba em assassinato

(Foto:Reprodução) – Testemunha ocular afirma que não houve qualquer desentendimento entre as partes

Um homem identificado como Erivaldo dos Santos Oliveira, conhecido pelo apelido “Eri”, esfaqueou Agecilon Costa Lopes, de 67 anos, após convidá-lo para ir em sua casa na tarde da última segunda-feira (6), no bairro de Buriti, em Altamira.

De acordo com uma testemunha ocular, que também morava no imóvel, ambos estavam bebendo desde às 12h e, às 17h, quando Agecilon acabou dormindo, bêbado, em uma cadeira, Erivaldo o golpeou com uma faca branca na altura do pescoço. A vítima, sem chance de defesa, morreu no local.

A dona do imóvel afirma que, na data, não houve qualquer desentendimento entre as partes que pudesse ter motivado o assassinato. De acordo com ela, ambos só haviam ingerido muita bebida alcoólica, do tipo “aguardente” 51.

A equipe plantonista da Seccional Urbana de Altamira foi acionada para atender a ocorrência às 17h30 e, ao chegar no local, constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer perícia do local de crime, remoção e necropsia do corpo.

O acusado, Erivaldo dos Santos Oliveira, irá responder por homicídio qualificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por:Redação Integrada

