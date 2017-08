Homem dá banana à comissária negra e é preso antes de voar para Corumbá

Toda a situação, contudo, aconteceu minutos antes durante o check-in e com a atendente do a Azul, Aline Tatiane Campos, de 35 anos.

O homem embarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins), na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), mas foi obrigado a descer da aeronave que pousaria no Aeroporto Internacional de Corumbá.

O homem preso sob suspeita de injúria racial por oferecer uma banana a uma funcionária negra da Azul Linhas Aéreas embarcou em voo cujo destino final era Corumbá – cidade a 417 km de Campo Grande, no oeste de Mato Grosso do Sul.

You May Also Like