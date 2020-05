Homem da entrada no hospital com perfuração de faca e acusa esposa de tentar mata-lo

(Foto:Ilustrativa)- Segundo informações levantadas, por nossa reportagem após um cidadão ter dado entrada no Hospital Municipal de Novo Progresso, com uma perfuração ocasionada por uma arma branca (faca), na noite do dia 17 de maio de 2020.

As informações repassadas é que a vítima identificada apenas como “RODRIGO” foi lesionado com um golpe de faca, sendo a autora da lesão a esposa da vítima. A motivação do caso não informada, mas a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Novo Progresso (HMNP) onde passou por atendimento médico, posteriormente pegando alta médica.

Populares informaram que o casal estaria discutindo, com troca de palavras e posteriormente a esposa da vítima em posse de uma faca, desferiu um golpe contra a vítima que foi socorrida.

No momento do crime a mulher se evadiu do local, sendo comunicado a Polícia Militar do ocorrido.

