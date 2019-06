Homem dá entrada no Hospital de Novo Progresso com perfuração a bala

(Foto:Ilustrativa)- Cristiano M. de Almeida de 25 anos, deu entrada no Hospital Municipal e Novo Progresso , na noite desta segunda-feira (17) com perfuração a bala.

Ele foi atendido na emergência do hospital passou por cirurgia e tem estado de saúde estável, esta sob os cuidados dos profissionais em saúde do HMNP.

A motivação ainda é desconhecida, ele foi socorrido pelo SAMU na Rua Afonso Carvalho no bairro Jardim Europa na noite de ontem.

A policia foi chamada para atender a ocorrência – ninguém foi preso no local suspeito de atirar em Cristiano.

A policia Civil vai investigar o caso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...