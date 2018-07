Homem dá ré em caminhão e filha de quatro anos morre atropelada

Motorista não viu o momento em que criança estava atrás do veículo. Mãe tentou intervir e ficou ferida.

(Foto: Divulgação/Arquivo) – Um motorista de caminhão acabou atropelando acidentalmente sua filha de quatro anos na manhã desta feira-feira (13), na cidade de Acará, no nordeste paraense. De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 10h30, no quilômetro 01 da PA-252. O homem não teria visto o momento em que mãe levou a criança para urinar atrás do veículo. Ao tentar manobrar para entrar com o veículo na balsa, atropelou a menina, que não resistiu e morreu na hora.

A mãe tentou intervir e acabou ferida. A mulher deu entrada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) às 13h18 de hoje. O quadro de saúde da esposa do caminhoneiro é estável.

Muito abalado, o pai ficou ao lado do corpo da filha coberto aos prantos, aguardando a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).

