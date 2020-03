Homem dado como desaparecido é encontrado morto e enterrado em quintal de uma casa

(Foto:Reprodução) – Ele estava em uma cova rasa e proprietário do imóvel confessou o crime

Um homem que estava desaparecido desde agosto de 2019 foi encontrado morto e enterrado, no quintal de uma casa, na última quinta-feira (12), em Altamira. Luiz Carlos Calixto Barros, de 43 anos, era dado como desaparecido há quase sete meses, mas uma denúncia anônima feita à Polícia Civil mudou o rumo da situação: em telefonema, uma testemunha informou que Luiz Carlos havia sido morto e enterrado no quintal de uma casa no bairro Bela Vista.

“A Delegacia de Homicídios recebeu denúncia anônima via telefone relatando o que teria acontecido com Luiz, que teria sido executado e posteriormente retalhado seu corpo e enterrado em cova rasa dentro do terreno do autor do crime”, disse o delegado do caso, Fernando Marcolino.

Delegado do caso, Fernando Marcolino afirma que acusado confessou o crime (Foto:Reprodução)

A Polícia conseguiu identificar o proprietário do local, que confessou o crime. “Ele falou o que teria feito e ajudou colaborando com a localização do cadáver. A vítima também teve uma morte violenta: teve as pernas cortadas, corpo retalhado, e depois foi enterrado na cova rasa”.

A suspeita da equipe de investigadores é que a situação se trata de um latrocínio: roubo seguido de morte, já que a moto que estava sob a posse da vítima foi roubada e vendida. O assassino também irá responder por ocultação de cadáver.

O corpo da vítima foi reconhecido por um familiar, por meio das roupas que ele usava no dia em que desapareceu. Os restos mortais foram enviados para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), em Belém, para perícia cabível e, em seguida, será liberado.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...