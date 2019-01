Homem de 52 anos é preso em Marabá, no PA, por violência doméstica contra mulher

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com as provas coletadas, a Polícia pediu à Justiça a prisão preventiva de Carlos, que estava foragido desde a época do crime.

Foi preso em Marabá, no sudeste do estado, Carlos Augusto Lopes da Silva, 52, que possuía mandado de prisão após sentença condenatório por crime de violência doméstica contra mulher.

You May Also Like