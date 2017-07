Homem de 58 anos é suspeito de violentar sexualmente 11 meninas da mesma família

Um homem de 58 anos – cuja identidade não foi revelada – é suspeito de violentar sexualmente 11 meninas da mesma família, quando tinham entre 7 a 10 anos de idade. Ele está foragido, mas já foi indiciado por abuso de vulnerável. As informações são do portal Tribuna do Ceará.

Segundo a mãe de uma das vítimas, a descoberta veio após uma sobrinha contar as primas que foi abusada. Ao ouvir o relato, as demais meninas também confirmaram ter sido vítimas.

O suspeito não tem parentesco com as vítimas, mas convivia com a família há 37 anos.

As meninas não tiveram coragem de contar, mas escreveram uma carta para cada uma ler.

Considerado um ‘bom pai’ e ‘bom marido’

O homem já havia sido denunciado de violentar uma criança, mas por ser considerado um ‘bom pai’ e ‘bom marido’, os familiares não acreditaram na vítima.

Outra mãe revelou que sua filha foi violentada por 10 anos e, ao completar 13, começou a apresentar um comportamento agressivo e rejeitava estar perto dos pais. Aos 14 anos, tentou cometer o suicídio por três vezes.

