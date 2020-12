Homem de 62 anos cai de altura de 9 metros em poço e é resgatado ferido, em Itaituba

Um homem identificado como José da Cruz Vieira da Silva, de 62 anos, foi resgatado na manhã desta quinta-feira (17), após cair de uma altura de 8 a 9 metros em um poço no qual trabalhava cavando.

De acordo com informações, a vítima estava subindo com o suporte de uma corda, quando a mesma arrebentou e provocou o acidente.

Diante disso, alguns colegas de trabalho e populares que estavam no local, imediatamente se mobilizaram e conseguiram resgatar a vítima que apresentava ferimentos pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados e prestaram os primeiros socorros à vítima que posteriormente foi levada ao Hospital Municipal de Itaituba – HMI. O quadro de saúde não foi divulgado.

Orientações

Acidentes similares são recorrentes quando não se busca adequar as práticas de segurança no trabalho. Com isso, o Corpo de Bombeiros faz as seguintes recomendações:

Utilizar materiais de segurança como a cadeirinha de segurança, capacete e luvas de proteção;

Verificar se as cordas utilizadas estão aptas a serem utilizadas;

Recomenda-se trabalhar sempre na companhia de outa pessoa;

Informar ao órgão ambiental o início do serviço em questão.



