Homem degola basset de 2 meses na frente do dono de 13 anos; veja o vídeo (Foto: Reprodução)

Um crime bárbaro contra um animal indefeso chocou o Brasil na terça-feira (5).

Lindoberson Rocha Alves, de 32 anos, foi preso após degolar uma cachorra de dois meses, da raça basset, chamada “Belinha”. A crueldade foi feita na frente do filho da tutora do animal, um adolescente.

Taura Lopes, dona de Belinha, publicou no seu Facebook a indignação à barbaridade que fizeram com seu animal de estimação. “É com muita indignação que venho posta esse fato que me ocorreu hoje por volta de meio dia, esse sujeito por nome Lindolberto que infelizmente é meu vizinho no bairro Serra Dourada, Cuiabá-MT, degolou cruelmente a facãozada com vários golpe na frente do meu filho, uma criança de 13 anos que inclusive está assustado em pânico”, contou, em uma publicação.

Em sua defesa, o vizinho disse que Belinha teria invadido sua propriedade e matado duas galinhas. Lindoberson ainda alegou que não tinha a intenção de cortar o pescoço da cadela, apenas viu Belinha atacando as aves e usou o facão para tentar apartar o ataque.

Mas Taura diz que a tese do vizinho não convence, pois o animal tinha apenas 2 meses de idade e não costumava sair de casa. “Mas isso não justifica essa tamanha maldade. Ela era criada dentro de casa todo tempo, jamais tivemos ocorrência dela mata outros animais até porque ela era brincalhona e um filhote”, contou.

Assista ao vídeo:

Belinha fugiu por um descuido do filho de Taura e, quando ele foi atrás da cadela, se deparou com a cena bárbara.

“Quando se deparou com a cachorra sendo degolada a fação logo em seguida veio me informar assustado, que foi esse momento do vídeo, onde eu fui ao encontro e me deparei com a cena mais monstruosa que já vi”, disse Taura, que filmou o momento em que o vizinho traz Belinha morta, pelas patas traseiras, e a joga no chão.

A PM encaminhou o homem para prestar depoimento e vai responder por crime de maus-tratos. Taura continua indignada, pois, segundo ela, o vizinho continua solto.

(Com informações de VG Notícias)

Por:(Diário Online).

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...