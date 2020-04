Homem denunciado por disparos em área de ocupação é flagrado pela PM com um revólver

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem foi flagrado pela Polícia Militar portando arma de fogo após denúncias de que ele estaria fazendo disparos dentro da ocupação Vista Alegre do Juá, em Santarém, oeste do Pará.

