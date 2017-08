Homem desaparece ao sair para sítio em Novo Progresso

Joaceles é o nome dele, conhecido também como Piauí.

Um homem está desaparecido há 10 dias, no município de Novo Progresso.

Ele saiu para ver um sitio próximo ao rio curua estava com uma motocicleta, a esposa postou em sua pagina disponível na internet que ele desapareceu;” meu esposo saiu ao sítio que está situado as margens do Rio Curua no município de Altamira, de Novo Progresso lá dá 150 km , estava indo de moto NXR 125 Bross cor vermelha. Lá não chegou, foi visto aproximadamente uns dois mil metros antes de chegar em casa, mas não chegou ! Eu não sei o que aconteceu está desaparecido, neste momento a Única Esperança é Deus, Só Deus Sabe, Vê , Cuida, Ampara e Protege“.

Ao sair avisou os familiares dizendo que iria para o sitio, localizado às margens do rio curua no Municipio de Altamira, foi visto por vizinhos e desapareceu, fazem 10 dias que não da noticias, a família pede ajuda para localiza lo.

A família pede que quem tiver alguma informação sobre Joaceles é o nome dele, conhecido também como Piauí entre em contato com a policia ou com os familiares em Novo Progresso.

