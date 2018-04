Homem desaparece em lago após ser atingido por raio enquanto pescava

Jânio desapareceu no lago por volta das 11h30, depois de ser atingido por um raio (Foto: Arquivo de família)

Jânio Luiz dos Santos, 45 anos, pescava no lago do Aramanaí, região do Urucurituba quando recebeu a descarga elétrica.

Um homem de 45 anos desapareceu na manhã desta segunda-feira (2) após ser atingido por um raio enquanto pescava no lago do Aramanaí, em Santarém, oeste do Pará.

Jânio Luiz dos Santos é da região de Urucurituba e estava em uma canoa pescando com o sobrinho quando foi atingido pela descarga elétrica e caiu na água.

Segundo informações de familiares, pescadores da comunidade iniciaram as buscas enquanto aguardavam a equipe do Corpo de Bombeiros e Marinha. A família teme que o pescador seja devorado por piranhas.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros seguiu por volta das 17h30 para a região onde ocorreu a fatalidade.

Por G1 Santarém

