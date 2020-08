Homem desaparece sem deixar rastros em Novo Progresso

(Foto:Arquivo Pessoal Reprodução)- Elinaldo Ferreira da Silva, de 47 anos desapareceu em uma área de mata, no município de Novo Progresso, há mais de dez dias. A família não sabe mais a quem recorrer, e pede ajuda nas redes sociais, na tentativa de encontrá-lo.

Um sobrinho de Elinaldo, conhecido como Naldo, contou que ele sofre com transtornos mentais, e que durante algumas crises, saía de casa sem paradeiro, mas logo era encontrado. Dessa vez ele foi muito longe, e desapareceu em uma área de mata.

A família já fez uma denúncia à polícia, e espera que as autoridades façam buscas na esperança de descobrir o que houve. Pâmela Moreira, que é esposa de um dos sobrinhos de Naldo, faz um apelo: “Tá todo mundo desesperado aqui, meu marido nem dorme mais pensando no que pode ter acontecido, a gente só quer ele de volta em casa, com saúde.”

Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro de Elinaldo pode ligar para a polícia, através do 181, não precisa se identificar.

A família também informou um telefone para contato, (93)99223-4514, mas pede que as pessoas tenham respeito, e não passem trote. Os familiares estão sofrendo, e esperam contar com a solidariedade das pessoas. O Jonral Folha do Progresso também recebe denuncias pelo fone WhatsApp (93) 84046835, sob sigilo.

Por Jornal Folha do Progresso com informações do porta Confirma a noticia em 04/08/2020

