Homem desaparecido desde 5ª feira é localizado morto em caminhonete que caiu em rio no Mato Grosso

Por:Só Notícias/David Murba (colaborou: Lucas Torres, de Sorriso-foto: divulgação)25/04/2020 17:45 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diferente do informado interiormente, a caminhonete não capotou mas caiu no rio, onde foi encontrado o corpo.

Como Vilmar tinha amigos e negócios em Sinop, buscas na capital do Nortão também foram feitas, porém, sem êxito. Hoje, o veículo com o corpo de Vilmar foi localizado. Ele morava em uma fazenda no assentamento Alto Celeste.

A Toyota Hilux branca foi localizada, hoje, a seis metros de profundidade no rio Celeste, na ponte Integração, entre os municípios de Sorriso e Vera. O corpo de Vilmar Garcia dos Anjos, de 53 anos, que estava desaparecido, desde a última quinta-feira, foi localizado na caminhonete por mergulhadores que tiveram a posição apontada pelo cão Luke, do Corpo de Bombeiros.

You May Also Like