Homem destrói imagens de santos em igreja, em Niterói, no RJ

Um homem invadiu a Igreja de São João Batista, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana, e destruiu imagens de santos. O crime aconteceu no sábado (14) à tarde. Várias imagens – duas delas com mais de um metro de altura – foram danificadas. O suspeito, Yames José Correia, admitiu intolerância religiosa. Ele tentou fugir, mas foi detido por policiais militares e levado para a delegacia, onde está preso.

