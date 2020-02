Homem é achado morto a facadas em morro de Parauapebas

Operação que resgatou cadáver levou grande parte da madrugada – (Foto:Reprodução)

Na madrugada desta sexta-feira (21), o corpo de Irisvelton Rodrigues da Silva foi encontrado em Parauapebas, sudeste paraense, com várias facadas pelo corpo.

Moradores informaram à Polícia que acreditam que ele foi assassinado durante a noite, pois ouviram sons que poderiam indicar uma perseguição e assassinato.

Segundo informações do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o corpo foi achado no começo da madrugada, por volta de 1h, na região conhecida como Morro de São Lucas. Devido à dificuldade de se chegar ao cadáver, encontrado em uma área de mata e em uma parte íngreme do morro, a operação precisou do apoio do 23º Grupamento Bombeiro Militar, que auxiliaram a Polícia Civil no resgate do cadáver. Por causa do esforço desprendido na operação, o corpo só pôde ser analisado pelos peritos criminais no começo da manhã.

No solo, os peritos do Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Parauapebas constataram que a vítima foi achada completamente nua, e tinha ferimentos causados por arma branca na cabeça e nas costas. Em uma análise inicial no local, foram encontradas 18 perfurações no corpo da vítima.

Segundo informações de moradores da região do morro colidas pelo 23º BPM, Irisvelton morava no local e foi visto fugindo de pessoas armadas, e tiros e gritos foram escutados por volta das 22h. Ele estava a cerca de 200 metros de sua casa, que fica no topo do morro, e aparentemente, foi jogado lá de cima para o a área de mata onde foi achado.

Os moradores ainda disseram à polícia que a vítima era usuária de drogas, mas não causava problemas, a não ser para si mesmo, e isso pode ter ligação com seu assassinato. Agora, a Polícia Civil de Parauapebas continua com as investigações e tenta localizar os autores do assassinato.

