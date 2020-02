Homem é achado morto com dezenas de facadas e mãos amarradas para trás em Itupiranga

Coberto de moscas e em decomposição, homem aparentava estar há dias morto no local (Foto:Reprodução)

No começo da manhã desta quinta-feira (13), um homem foi encontrado morto em Itupiranga, sudeste do Pará. O corpo, repleto de marcas de facadas e já em estado de decomposição, foi achado por moradores com as mãos amarradas para trás.

Segundo informações da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o corpo foi achado por moradores por volta de 7h, em um terreno no final da Avenida Brasil.

Até o momento, tudo que se sabe é que a vítima é do sexo masculino e foi perfurado várias vezes nas costas e pescoço, por uma lâmina pequena. O corpo estava de bruços, deitado com a rosto na grama e com as mãos atadas por uma camisa.

Já em avançado estado de decomposição, o cadáver do homem estava coberto de larvas e moscas, exalando um forte odor. Parcialmente desnudo, o corpo não trazia qualquer identificação consigo, e até o momento, não se sabe o nome da vítima, já que nenhum morador que foi o local identificou o homem como alguém da região.

Por causa do estado do cadáver, há a suspeita que o homem tenha sido morto há cerca de dois dias. O corpo do foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

