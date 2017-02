Homem é alvejado com 4 tiros ao abrir a porta de casa na cidade de Novo Progresso

Homem é alvejado com 4 tiros na porta de sua própria casa no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso.

Por voltas das 20hs da noite desta segunda-feira(06), a patrulha da Policia Militar comandada pelo 3° sargento Júnior com participação do Cabo Ronaldo e Cabo Marcos ,foi atender uma ocorrência onde uma pessoa foi alvejada com 4 tiros no bairro Jardim Planalto.

O fato aconteceu quando o homem identificado como Elizeu Vaz Souza , chegou à porta da residência, foi alvejada com quatro tiros atingindo tórax, abdômen, braço e perna. O atirador, ainda não identificado fugiu logo em seguida.

Segundo populares os acusados estavam em um veículo branco parecido com gol ou pálio. Que após o ocorrido tomaram rumo ignorado, as Guarnições de serviço fizeram diligências, mais até o momento nenhum suspeito foi encontrado.

A vitima foi socorrida pelo SAMU, esta internada na Clinica Sinha. O Estado de saúde não foi divulgado,a motivação do crime ainda é desconhecido.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações da Policia Militar

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...