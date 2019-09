Homem é alvejado com dois tiros e morre em rua de Oriximiná, no Pará

Clodoaldo Viana foi morto no bairro Nossa Senhora das Graças, em Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Clodoaldo Viana, conhecido como ‘Telha’ foi alvejado na perna e no peito no fim da madrugada desta segunda-feira (9).

Um homem foi morto com dois tiros no bairro Nossa Senhora das Graças, em Oriximiná, no oeste do Pará, nesta segunda-feira (9). O crime aconteceu por volta das 5h e teve como vítima Clodoaldo Viana da Mota, conhecido como “Telha”. A polícia iniciou as investigações para elucidar o homicídio.

De acordo com o delegado William Fonseca, o corpo de “Telha” estava na Rua Alciole Ramos. Após os disparos uma equipe da Polícia Militar chegou até o local e fez o isolamento para preservar a cena do crime e identificar a vítima. Os dois tiros foram efetuados na perna direita e no peito.

As primeiras informações levantadas são de que o homem havia passado a noite em uma casa de festas e que não tem familiares no município. “Estamos em diversas diligências e seguindo diversas linhas de investigação. Ele era solitário, não tinha família aqui na cidade, ele é natural de Óbidos, está difícil de localizar até a casa dele”, disse o delegado.

Clodoaldo tinha passagens na polícia, a maioria por roubos e furtos, além de tráfico de drogas. Em março deste ano, “Telha” havia sido preso na operação “Boi Gordo” por envolvimento no furto de gado na região de Oriximiná. Era ele quem negociava junto a açougues a carne dos animais furtados e abatidos clandestinamente.

Ainda conforme o delegado, o homem era alvo de investigações por suspeita de participação em furto ocorrido em um mercantil, de onde foram levadas dezenas de botijões de gás.

*Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná

Por G1 Santarém — Pará

