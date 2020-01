Homem é assassinado a facadas enquanto dormia no Garimpo ‘Mamoal’ em Itaituba, PA

(Foto:Reprodução) – Um homem foi assassinado de forma covarde e traiçoeira enquanto dormia na região garimpeira de Itaituba, sudoeste do estado, precisamente no Garimpo ‘Mamoal’.

Segundo informações apuradas pelo Blog do Junior Ribeiro. O crime aconteceu durante a noite de sábado, 04/01/20, para domingo, 05, por volta de 01h. A vítima foi identificada por; Francisco Nicolau dos Santos, de 44 anos de idade, natural de Jacobina- BA. O Blog apurou, que Francisco estaria de passagem pelo garimpo, algumas pessoas viram o mesmo circulando pelo local, aparentemente ele seria um garimpeiro a procura de trabalho. Ele usava calça jeans, camiseta, botas e carregava consigo uma bolsa preta com roupas.

(Foto:Francisco Nicolau -Assassinado enquanto dormia)

O blog apurou também que; Francisco Nicolau parou em frente ao Bar do “PELOTO”, para pernoitar, ele dormia quando foi assassinado de forma covarde com várias facadas na altura do abdome, sem qualquer chance de defesa. O mesmo estava com os braços por dentro da camisa, possivelmente para se proteger do frio, pois ele estava no relento. O corpo de Francisco foi encontrado apenas na manhã de domingo, 05. Populares procuraram o PPD de Jardim do Ouro para informar sobre o crime.

Uma guarnição da Policia Militar comandada pelo SGT.PM. ADIB PEREIRA esteve no local do crime, realizaram algumas diligencias e prenderam dois suspeitos, eles foram conduzidos para a 19ª Seccional Urbana de Policia Civil de Itaituba, apresentado ao Delegado de plantão; Ricardo Vieira de Lima. Os dois foram ouvidos em depoimentos oficial, como não havia nenhuma prova concreta sobre o envolvimento dos dois eles foram liberados. O corpo da vítima se encontra no IML de Itaituba e aguarda o comparecimentos de familiares. A policia investiga o crime para se chegar ao assassino ou assassinos.

