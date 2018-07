Homem é assassinado após perder aposta de R$ 40 em jogo de sinuca e se negar a pagar em MT

Homem foi assassinado ao se negar a pagar aposta de R$ 40 em jogo de sinuca em bar em Várzea Grande (Foto: TV Centro América) – Suspeito confessou e disse à PM que a vítima não quis pagar R$ 40 da aposta que perdeu. Crime ocorreu no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Um homem foi assassinado na noite desse domingo (29) durante uma briga por conta do pagamento de uma aposta em um bar, no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Testemunhas disseram que os dois discutiram por conta do pagamento de uma aposta de R$ 40 feita em um jogo de sinuca.

Segundo informações da Polícia Militar, Valmir Ferreira de Souza, de 53 anos, foi morto com golpes de canivete. O suspeito, Marcos Evangelista Lucindo de Araújo, de 42 anos, foi preso e confessou o crime.

De acordo com a PM, o assassinato ocorreu às 23h na Rua Isabel Pinto. Marcos foi preso em flagrante ao ser encontrado com as roupas sujas de sangue. Ele confessou e disse à PM que Valmir não quis pagar R$ 40 da aposta que perdeu. O canivete usado por ele foi localizado em um terreno baldio.

Testemunhas contaram aos policiais que Valmir foi golpeado enquanto estava sentado na cadeira do bar. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Marcos, que trabalha como vendedor ambulante, foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Por G1 MT

