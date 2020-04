Homem é assassinado após recusa em abrir um bar na madrugada, em Oriximiná

Sargento Walmir Moitinho com a arma usada por criminosos para tirar a vida de Fagner Soares — Foto: Polícia Militar/Oriximiná

Polícia Militar apreendeu a arma do crime e prendeu um dos suspeitos de participação.

Um homem de 29 anos que fazia companhia da esposa dentro de um bar, em Oriximiná, no oeste do Pará, morreu vítima de perfuração por punhal após recusa de abrir o estabelecimento na madrugada desta quarta-feira (8).

Segundo informações do sargento PM Walmir Moitinho, a vítima identificada como Fagner Soares estava dormindo em uma rede dentro de um bar na Rua 31 de Março, bairro São Pedro, quando três homens e uma mulher chegaram ao local batendo na porta. A esposa de Fagner foi até à porta perguntar o que eles queriam, e eles disseram que queriam comprar cigarro.

“A dona do bar informou que devido ao horário não podia abrir por causa do toque de recolher que está em vigor no município. Os indivíduos começaram a chutar na porta, foi quando o Wagner que estava deitado em uma rede levantou e foi com um pedaço de pau atrás do indivíduos até à esquina da Rua Uruatapera com Carlos Calderaro, onde levou uma facada na altura do tórax”, contou o sargento Moitinho.



Vítima ainda foi levada ao Hospital Municipal de Oriximiná, mas não resistiu aos ferimentos — Foto: Márcio Garcia/Arquivo pessoal

Fagner ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal de Oriximiná, mas não resistiu à gravidade do ferimento.

Na manhã desta quarta-feira, um suspeito foi detido e contou detalhes sobre o crime. “O suspeito nega participação, mas estava junto com o suposto autor do crime. Já apreendemos a arma do crime e seguimos com as diligências”, informou sargento Moitinho.

*Com informações de Márcio Garcia, de Oriximiná

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

