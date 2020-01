Homem é assassinado com tiros e golpes de terçado em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Além de ser baleado, assassinos ainda retalharam rosto da vítima com a lâmina

Otacílio de Sousa Brito Filho, de 33 anos, foi morto com tiros e golpes de terçado na tarde deste domingo (19) em Parauapebas, sudeste paraense. O homem foi assassinado dentro de sua casa, por quatro homens que invadiram a residência e executaram o morador com requintes de crueldade.

Segundo o 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), ele foi atacado pelos assassinos por volta das 15h, dentro da casa onde morava na rua Espírito Santo do bairro Liberdade. Segundo testemunhas, os assassinos chegaram de motocicleta. Otacílio estava no quintal de sua casa, que fica muito perto de uma área de mata, e assim que os bandidos chegaram, efetuaram vários tiros contra o homem. Com ele já ferido e no chão, os assassinos ainda atingiram o rosto dele com várias terçadadas.

A Polícia Civil foi ao local assim que soube do crime, e de acordo com o que foi levantado após a morte de Otacílio, ele tinha passagens pela polícia, além de ser usuário de

drogas. Por causa dessas evidências, há uma suspeita de que a execução do homem possa ter relação com conflito entre facções criminosas.

O caso segue investigação pela 20ª Seccional Urbana de Parauapebas.

