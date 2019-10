Homem é assassinado com uma “Barra de Ferro” enquanto dormia; Fato ocorrido na região garimpeira de Itaituba.

(Foto:Reprodução/ Grupo Reservado Plantão 24horas News) – O homicídio aconteceu na noite do último domingo 29 de setembro de 2019, durante uma bebedeira na Pista Natal, há 75 km do Água Branca, região garimpeira do município de Itaituba.

A vitima identificada pelo nome de Edvando Rufino de 49 anos, foi assassinado dentro de uma rede enquanto dormia.

A acusada Mariza J G Ferreira de 45 anos, após ser presa pela guarnição da Polícia Militar de Água Branca, a mesma assumiu a autoria do crime, e segundo ela, tudo aconteceu porque houve uma discussão entre as partes e o Edvando, teria agredido a mesma com vários tapas em seu rosto.

De acordo com as informações repassadas ao Plantão, a acusada aproveitou a oportunidade, e depois da bebedeira aguardou a vitima dormir foi quando pegou uma barra de ferro do tipo “Pé de Cabra”, acertando a região de sua cabeça, na qual o mesmo morreu na hora. O Instituto médico legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo para necropsia.

A acusada, após cometer o ato criminoso, empreendeu fuga, após diligências pelo distrito a mesma foi capturada pela Polícia Militar entorno da BR 163, saindo do Distrito de Moraes Almeida.

Mariza, foi presa em flagrante e conduzida para 19° seccional de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis, chegando por volta das 00:30hrs desta terça-feira (01), acompanhada de uma guarnição da PM, para dar esclarecimentos ao delegado de Plantão e posteriormente ficará a disposição da justiça.

