Homem é assassinado com vários golpes de face no garimpo São Domingos

O homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (26) no garimpo São Domingos, na região de Itaituba.

De acordo com informações repassadas a nossa equipe de reportagem, tudo iniciou por uma discussão entre as partes, por conta de uma motocicleta que era do Francisco Batista o “Zé Cambota” como era conhecido.

Segundo informações o Claudio Gomes Rodrigues de 40 anos o “Sozinho” como é conhecido desferiu várias facadas na vítima, ainda segundo relatos os mesmos estavam embriagados.

MOTIVAÇÃO:

Foi que o acusado “Sozinho” havia usado a motocicleta do “Zé Cambota” sem o seu consentimento logo depois o acusado furou o tanque da motocicleta e ateou fogo na mesma, e o fogo também se alastrou pegando no barraco da vítima.

GUARNIÇÃO:

A GUPM composta pelos guerreiros 2° SGT PM Gama, CB PM Sivaldo e SD PM Patrick , nos informou que devido o dificil acesso somente pela manhã desta terça-feira (27), foram acionados e se deslocaram até o local.

Chegando no local do sinistro a PM se deparou apenas com vítima ao solo, e fizeram algumas diligências pelo local quando encontraram o acusado e deram voz de prisão. para o mesmo. O corpo da vitima e o acusado estão vindo de avião para Itaituba.

O corpo da vítima será encaminhado para o IML para necropsia, e o acusado será apresentado na 19° seccional para as devidas providências.

