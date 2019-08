Homem é assassinado dentro de cemitério no Pará

Em Breves, homem é assassinado dentro de cemitério(Foto:Reprodução)

Vítima tinha marcas profundas de arma branca no pescoço

Um homem foi assassinado dentro de um cemitério, na madrugada deste sábado (03), em Breves, interior do Estado. Segundo relatório da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado no Cemitério Recanto da Paz.

Uma equipe se deslocou ao local para realizar diligências preliminares. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada por órgãos oficiais, tinha marcas profundas de golpes de arma branca na região do pescoço. Não há, até o momento, informações sobre acusados.

O caso foi registrado na Superintendência Regional do Marajó Ocidental (8ª Risp) e está sendo investigado.

