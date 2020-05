Homem é assassinado em frente a hospital com 18 facadas e cinco tiros

Crime aconteceu no bairro da Terra Firme (Foto:Igor Mota / O Liberal)

Um homem foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (15), em frente ao Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, em Belém.

O crime, segundo moradores da área, aconteceu por volta das 2h30. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que não foi identificada, foi assassinada com 18 facadas e cinco disparos de arma de fogo, todos na região da cabeça. O calibre da arma seria, possivelmente, 22.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Divisão de Homicídios (DH), após acionamento do Centro Integrado de Operações (Ciop). Ao chegar no local, a DH colheu informações com policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar (PM), que foram os primeiros a atender o chamado. Eles informaram que, até aquele momento, nenhum familiar esteve no local e a vítima estava sem identificação. Moradores da área também foram abordados pela equipe de investigação, mas se negaram a dar detalhes do crime.

Segundo a Polícia Civil, “eles afirmaram apenas que durante a madrugada houve barulho semelhante a disparo de arma de fogo e que, possivelmente, a vítima não é da área e poderia possuir alguma deficiência intelectual”. Foi dito ainda que a vítima, momentos antes, estava andando pela rua, sem destino específico, com as mãos amarradas.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para a perícia e remoção do corpo. Eles constataram as 18 lesões de arma branca e outras cinco de arma de fogo e a morte ainda no local. O corpo, após a perícia, foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A equipe da DH identificou uma câmera do Ciop nas proximidades que poderá ajudar a elucidar o caso. As investigações seguem sendo feitas pela própria divisão.

Por:Redação Integrada

