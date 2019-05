Homem é assassinado na zona rural dentro da Flona Jamanxim em Castelo dos Sonhos

Um homem foi assassinado em frente a esposa na zona rural de Castelo dos Sonhos, neste feriado de 1º de maio.(Foto:Policia)

Conforme informação do Sub Tenente Cruz , comandante da Policia Militar de Castelo dos Sonhos , receberam o comunicado por volta das 18h0mn deste dia 1º de maio, que tinha um homem baleado na estrada do assentamento Brasília distante aproximadamente 80 quilomêtros do distrito de Castelo dos Sonhos, ao chegar no local a vitima já estava sem vida.

O crime ocorreu por volta das 15h00mn, vítima foi identificado como Pedro Alves de Souza Filho, conforme relatos da esposa ela não identificou o homem que atirou e não sabe o motivo.

O fato ocorreu na gleba Goruti na Flona jamaxin, no Distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira.

O fato JÁ foi comunicado a policia civil para as providências que o caso requer!

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...