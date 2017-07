Homem é assassinado no Terminal Rodoviário de Novo Progresso

De acordo com informações disseram que um homem chegou em uma moto e efetuou os disparos. A vítima foi atingida por cerca de dois tiros na cabeça e nas costas. O SAMÚ foi chamado mas a vitima já se encontrava sem vida, morreu no local.

Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, por volta das 22h10mn desta Quinta- Feira (27), em Novo Progresso. O crime aconteceu na área de aceso aos veículos de carga e descarga do Terminal Rodoviário da cidade, no bairro Otavio Onetta.

You May Also Like