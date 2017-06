Homem é atacado por onça após atropelar o animal no distrito de Arapixuna, no PA

Nilson Pinto e a esposa trafegavam em um ramal e não conseguiram desviar do felino. Segundo o Samu, ele foi levado para a sala de reanimação do PSM.

Um homem identificado como Nilson Pinto, de 51 anos, foi atacado por uma onça no distrito de Arapixuna, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na manhã deste domingo (18) em um ramal entre as comunidades Laranjal e Arapixuna, quando ele e esposa trafegavam em uma motocicleta. Os dois moram na comunidade Picãe.

O animal teria atravessado na frente do veículo, provocando a batida e a queda de Nilson e a esposa. No instinto de defesa, a onça avançou no casal. Após o ataque, os dois foram encontrados por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), através da ambulancha (embarcação que faz atendimento de primeiros socorros nas comunidades ribeirinhas).

Segundo o Samu, o homem teve ferimentos graves na face e um trauma no tórax. Durante o deslocamento para o Pronto Socorro de Santarém (PSM) foram feitos os primeiros procedimentos médicos. Ao chegar no hospital, ele foi levado para a sala de reanimação com suspeita de traumatismo craniano.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que a paciente Maria do Socorro Laranjeira Cardoso, de 48 anos, teve fratura de tíbia e fíbula no membro inferior direito, passou por um procedimento cirúrgico no final da tarde de domingo (18). Ela apresenta apresenta quadro clínico estável, mas sem previsão de alta.

Já o paciente Raimundo Nilson Mota Pinto, de 51 anos, deu entrada no HMS com uma hemorragia na região do crânio, mas foi controlada. ELe fez exames de tomografia, raio x, laboratoriais e passou por avaliação da neurologia, apresentando quadro estável. O paciente está sendo monitorado e recebe cuidados médicos.

Fonte: G1 Santarém.

