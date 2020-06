Homem é atacado por três agressores e é morto a pauladas em bar de Santarém

A Policia Militar conseguiu prender um dos envolvidos, mas segue buscando os outros dois (Foto:Divulgação)

Neilson Evaristo Fernandes, de 22 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (10) em Santarém, município do Baixo Amazonas paraense, pela suspeita de ter tirado a vida de Jackson Ferreira, de 43 anos. Segundo informações colhidas no local do crime, uma bebedeira em um bar terminou no assassinato a pauladas da vítima, que foi agredido por três homens, sendo que apenas Neilson foi detido até o momento.

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), era por volta das 4h quando uma viatura em rondas pelo bairro São Cristóvão recebeu a informação de que uma casa na Rua São Cristóvão estava sendo apedrejada por populares que alegavam que ali se escondia o homem que havia acabado de cometer um homicídio em um bar que fica em uma rua próxima.

Chegando no endereço, os policiais acalmaram os ânimos do populares e entraram na casa, perguntando para uma mulher que estava lá dentro se ela sabia de algo sobre o suposto homicídio. A mulher disse que o autor do crime poderia ser seu filho, mas ele já não estava lá. Ainda na casa da mulher, os PMs ficaram sabendo que Neilson foi visto na frente da residência de uma prima dele, pedindo para se esconder, e a viatura se deslocou para lá, uma vila na Rua Bom Jesus.

Na frente da vila, os PMs encontraram um rapaz sentado no chão, sujo de sangue e de barro, descalço e sem camisa. Os PMs então entraram em contato com a guarnição que estava no local do homicídio e, mandando uma foto para os outros policiais, perguntaram se alguma testemunha reconhecia aquele rapaz como um dos envolvidos no homicídio de Jackson. Confirmado o envolvimento, Neilson foi detido em flagrante e levado para a delegacia.

O rapaz aparentava estar sob efeito de entorpecentes, pois falava palavras desconexas o tempo todo. Quando perguntaram se ele havia participado de um homicídio, Neilson negou. Ainda segundo testemunhas, mais duas pessoas teriam participado do assassinato de Jackson, que ainda seguem sendo procuradas.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...