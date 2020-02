Homem é atingido com um tiro e morre em fiscalização do Ibama em Rorainópolis, Sul de RR

Francisco Viana da Conceição, de 52 anos, foi atingido na nuca. Ibama e Polícia Militar, que prestava apoio na ação, ainda não se manifestaram.

Um homem foi atingido com um tiro e morreu nesta sexta-feira (31) durante uma fiscalização ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em uma área de mata em Rorainópolis, no Sul de Roraima.

Ele se chamava Francisco Viana da Conceição, de 52 anos, e era conhecido na região como “Neguinho”. O caso foi na vicinal 18, próximo à vila Nova Colina, por volta de 11h.

De acordo com o delegado da Polícia Civil da região, Cid Guimarães, Francisco trabalhava cortando madeira para uma serraria. Ainda não se sabe as circunstâncias da morte. A Polícia Militar dava apoio a operação do Ibama.

O G1 contatou o Ibama e a Polícia Militar, mas até a publicação desta matéria nenhum dos órgão havia se pronunciando sobre a ação.

A vítima foi atingida com um tiro na nuca e levado em uma viatura do Ibama para o hospital de Rorainópolis, onde já chegou sem vida, informou o delegado, com base em relatos colhidos na unidade.

Após a notícia da morte do homem, moradores e madeireiros da região se aglomeraram em frente ao hotel onde fiscais do Ibama estavam hospedados. Eles saíram do local por volta de 16h escoltados pela PM.

“Diante do risco da integridade física deles, prestamos esse apoio para evitar depredação e até algo pior”, explicou o delegado, acrescentando que ao menos dez fiscais em quatro viaturas deixaram a cidade rumo a Boa Vista.

Ainda de acordo com o delegado, até às 16h20 nenhum documento oficial relatando o ocorrido havia sido entregue na delegacia. No entanto, ele disse ter acompanhado o caso pessoalmente no hospital e no hotel.

O advogado Lauro Nascimento, que representa o Sindicato da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados de Roraima, também acompanha o caso e disse que Francisco estava no meio da mata com outras duas pessoas. Ele não soube dizer se o homem tinha autorização para explorar madeira.

(Foto Reprodução)

Por G1 RR — Boa Vista

31/01/2020 17h50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...