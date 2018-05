Homem é atingido por tiro disparado por seu cachorro nos EUA

Richard Remme, 51, foi levado ao hospital após ter sido atingido por um tiro disparado por seu cachorro, em Iowa, nos EUA nesta sexta-feira (11).

De acordo com o jornal The Messenger, o Departamento de Polícia da cidade de Fort Dodge afirmou que uma ambulância foi chamada à casa de Richard as 10h30 da manhã do horário local.

O homem afirmou que estava brincando com o cachorro quando o acidente aconteceu.

“Eu estava deitado no sofá brincando com o meu cachorro. Eu estava tirando-o do meu colo e ele estava pulando de volta. Aparentemente ele, bateu na trava de segurança uma vez e, em uma das vezes que ele pulou de volta, sua pata foi direto para o gatilho”, relatou.

Segundo Richard, o cachorro chamado Balew ficou triste com a situação. “Ele deitou do meu lado e chorou porque achava que estava em apuros por ter feito algo errado.”

O chefe da polícia local, Roger Porter, confirmou que Richard tem licença de porte de arma.

Em anos de trabalho, o policial nunca tinha ouvido um caso parecido com este.

“Eu ouvi falar de armas caindo, gente correndo e armas sendo disparadas. Eu não posso dizer que eu já ouvi uma história de cachorro antes”, afirmou.

Richard foi liberado do hospital e deve encontrar um cirurgião para retirar a bala de sua perna.

fonte: R7 sob supervisão de Cristina Charão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...