Homem é atropelado ao tentar atravessar rodovia em Novo Progresso

Vítima estava em uma bicicleta quando foi acertada por um carro.(Foto:Jornal Folha do Progresso Reprodução)

Um homem de 30 anos foi atropelado por um carro na Rodovia BR 163, em Novo Progresso, no inicio da tarde desta terça-feira (23).

O homem foi socorrido e levado para Hospital municipal com múltiplas fraturas ocasionada pelo acidente, não resistiu e veio óbito.

O acidente ocorreu na rodovia BR 163 perimetro urbano de Novo Progresso, próximo a ponte do córrego das bueiros, segundo informações ele atravessava a rodovia quando o veiculo Ford F1000, dirigindo por menor de idade, atingiu a vitima e arremessou distante uns 20 metros do acidente.

A vitima identificada por Jeilson Pereira da Silva de 30 anos, morador do bairro Scremin , trabalhava no supermercado Castanha.

A policia neste momento esta colhendo depoimento de pessoas envolvidas no acidente.

Aguardem mais informações

