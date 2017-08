Homem é baleado após ser perseguido por criminosos em avenida de Santarém

Segundo a PM, ele foi atingido com ao menos quatro tiros e levado ao hospital. A suspeita da polícia é de um possível acerto de contas; caso será investigado.

Um homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (23), na esquina da avenida Bartolomeu de Gusmão, com a travessa Sérgio Henn, no bairro Jardim Santarém, em Santarém, oeste do Pará. Segundo a Polícia Militar (PM), Cleiton Oliveira de Melo, 27 anos, estava de moto e foi perseguido por dois homens também de moto e atingido por disparos de arma de fogo.

Ainda conforme a PM, a vítima seguia no sentido centro. Depois que o semáforo fechou, os criminosos se aproximaram. O carona desceu e foi logo efetuando os disparos. A dupla fugiu logo sem deixar pistas. O homem foi socorrido pelo Samu e levado ao Pronto Socorro Municipal (PSM). A polícia suspeita de um possível acerto de contas.

A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança de locais próximos e inclusive utilizar as imagens das câmeras do Núcleo Integrado de Operações (Niop), instaladas no cruzamento onde aconteceu o crime. O caso será investigado.

Estado clínico

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou no final da tarde desta quarta-feira (23) que o paciente Cleiton Oliveira de Melo, de 27 anos, que deu entrada com ferimento por arma de fogo na região do tórax, passou por um procedimento cirúrgico e agora está recebendo todos os cuidados por parte da equipe médica do Pronto Socorro Municipal (PSM).

Informações do PSM dão conta de que uma guarnição da Polícia Militar está na ala do hospital para onde o paciente foi levado, a fim de garantir a sua segurança.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...