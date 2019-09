Homem é baleado na BR 163, cai em Bar e grita por socorro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 21h00mn na Rodovia BR 163 com avenida Orival Prazeres. Segundo informações da Polícia, populares ouviram diversos disparos e viram uma pessoa seguindo da rodovia atravessando o canteiro nas proximidades da Prazmatec onde caiu no bar. Foram cinco tiros ,relatam.

