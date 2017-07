Homem é condenado a 23 anos de prisão por matar namorada virtual

Crime ocorreu na casa do acusado, após três meses de troca de mensagens entre vítima e assassino

João Carlos Souza da Conceição foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato de Elaine Cristina Teixeira Dantas. A idade dos envolvidos não foi revelada. O relacionamento amoroso entre a vítima e o réu teve início por meio do aplicativo de mensagens instantânea ‘Whatsapp’. No julgamento, os jurados do Tribunal do Júri de Ananindeua acataram a tese do Ministério Público do Estado (MPE), de que houve homicídio duplamente qualificado. A informações foram divulgadas nesta terça-feira (4) pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJPA).

O assassinato ocorreu em janeiro de 2016, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Após três meses de conversas pelo mensageiro, o casal marcou um encontro na casa de João Carlos. Ao chegar no local, a vítima foi estrangulada pelo acusado, no quintal da residência. Após alguns dias, a mãe sentiu mau cheiro e questionou o filho sobre o motivo do odor, foi então que o acusado confessou o crime em a mulher chamou a polícia.

