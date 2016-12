Homem é condenado a pagar R$ 20 mil por xingamento no WhatsApp

As pessoas estão acostumadas a achar que a internet é uma terra de ninguém onde tudo vale, mas as leis da sociedade também se aplicam no ambiente virtual. Conforme informado pela coluna da Mônica Bérgamo, um profissional de relações públicas foi condenado a pagar R$ 20 mil a uma advogada por xingá-la em um grupo do WhatsApp.

O incidente aconteceu em junho, quando o réu publicou piadas machistas e xingamentos contra a ex-presidente Dilma Rousseff em um grupo. Ao reclamar das publicações, a advogada foi insultada.

Ainda de acordo com a coluna, o homem, que é de São Paulo, se recusou a se retratar e o juiz do caso considerou que “ninguém é obrigado a concordar politicamente com ninguém, mas que isso não lhe dá o direito, por mais calorosa que seja a discussão, de adotar uma conduta tão repugnante, típica de movimentos totalitários”.

Por Catraca Livre

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...