Homem é cortado com um golpe de facão em um bar em Moraes Almeida.

A vítima foi levada até o posto de saúde local, logo foi encaminhado para o posto de saúde do município de Novo Progresso para avaliação médica. O Acusado evadiu-se do local.

De acordo com informações ele estava em um bar dançando quando um meliante não identificado lhe puxou e desferiu um golpe de facão no seu braço esquerdo.

Na madrugada deste domingo(07) por volta das 3horas em Moraes Almeida, a polícia militar com apoio do grupo de segurança gset, socorreram um cidadão de nome Josemi Pereira de 47 anos conhecido por “Maranhão”, o mesmo é morador de Itaituba.

