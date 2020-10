Homem é decapitado em cidade do interior paraense

A vítima foi identificada como Gerlandio Fagino Costa. O corpo foi removido para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Bragança | Foto:Divulgação

O crime aconteceu no município do nordeste paraense. O corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira. O suspeito de cometer o crime seria um ex-presidiário que fugiu para Ourém, segundo policiais militares, que já o procuram

O assassinato de Gerlandio Fagino Costa, em um ramal na zona rural do município de Viseu, na região nordeste do Pará, foi marcado por um “modus operandi” brutal. Ele foi decapitado e sua cabeça foi levada pelos assassinos.

As informações estão no relato de uma equipe da Polícia Civil da cidade de Viseu. Diz o relato que por volta das 10h da manhã de segunda-feira (19) PMs souberam que o corpo havia sido encontrado.

Os policiais foram até o local apontado e encontraram o cadáver, em meio a um matagal. De acordo com informações preliminares e levantamentos da polícia o autor do crime seria um homem já identificado pela polícia e que seria morador do município de Ourém.

O suspeito de cometer o crime, segundo os policiais, seria um ex-presidiário que fugiu após o brutal crime. Técnicos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, de Bragança, acompanhados do sargento PM Gracielson, estiveram no matagal para remover o corpo.

A Polícia Civil informou que será instaurado procedimento na delegacia de Viseu para qualificar o autor do crime e solicitar sua prisão preventiva.

