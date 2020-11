Homem é degolado após se envolver em briga de trânsito

Motoristas e pedestres que passavam pela área ficaram chocados com a cena.|Foto: Reprodução

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu de forma brutal após se envolver em uma briga de trânsito, na noite da última segunda-feira (2). A vítima foi degolada no meio da rua. Não há informações sobre onde o crime ocorreu.

Imagens feitas por uma pessoa que passava pelo local mostram o momento em que um homem desfere diversos golpes de faca na vítima. O fluxo de carros é intenso no momento do crime. Motoristas que circulavam pela área buzinam ao verem a forte cena. Já os pedestres gritam pedindo para o homem parar, o que não inibiu a ação do criminoso, que continuou golpeando o pescoço do homem.

De acordo com testemunhas, a motivação do crime foi uma briga no trânsito, que acabou saindo do controle.

Com informações do CM7

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...