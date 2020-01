Homem é degolado durante chacina em casa no interior de Mato Grosso

(Foto:Reprodução)- Uma chacina em Colniza (1.065 km a noroeste de Cuiabá) deixou dois mortos e uma pessoa gravemente ferida na noite de sexta-feira. As vítimas foram executadas em uma casa no centro da cidade e, segundo testemunhas, um quarto homem também estava no local, chegou a levar um tiro, mas conseguiu fugir.

Informações preliminares são de que dois homens chegaram de moto na casa e deram vários tiros. Um homem teve a cabeça decapitada, além de levar vários tiros enquanto estava no sofá.

A segunda vítima estava na cozinha com uma faca cravada nas costas, ferimentos por faca e também tiros pelo corpo.

O terceiro homem, de 23 anos, estava no banheiro e apresentava um corte profundo no pescoço. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois estava perdendo muito sangue e se encontrava em estado de choque.

O homem que foi degolado, tinha uma arma calibre 9 mm na cintura. Ainda foram encontrados um revólver calibre 38 e uma espingarda na casa.

As mortes são investigadas pela Polícia Civil.

Por:Thalyta Amaral – Gazeta Digital –

sábado 4 de janeiro de 2020 às 08:15

