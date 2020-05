Homem é detido com carro clonado em Castanhal

Veículo é clonado de carro de proprietário de Santa Catarina (Foto:Divulgação)

Um veículo clonado foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, nesta terça-feira (12), em Castanhal. A ação aconteceu durante fiscalização na BR-316, no KM58.

O carro era um I/Toyota, e durante as verificações dos documentos o condutor apresentou uma CRLV emitido pelo estado de Santa Catarina, após verificação aos sistemas da PRF, foi verificado que o número do CRLV encontrava-se nos formulários de Roubo/Extravio do Departamento de Trânsito do estado do Maranhão/MA.

O dono do veículo foi comunicado e informou que nunca esteve no Pará. Além disso, revelou ter recebido várias multas referentes ao Estado.

O condutor do carro clonado alegou que estava dirigindo o carro que pertencia a um cliente de sua oficina de motores. Também informou que pretendia comprar o veículo, mas não conseguiu em virtude do recesso do DETRAN/PA em função do novo coronavírus. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Castanhal.

